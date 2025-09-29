Confessa in diretta tv l'omicidio dei genitori | Li ho strangolati e seppelliti in giardino

Otto anni dopo la loro scomparsa, Lorenz Kraus ha ammesso davanti alle telecamere di WRGB di aver ucciso e sepolto i propri genitori nel giardino di casa. Subito dopo è stato arrestato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

