Confessa in diretta tv l'omicidio dei genitori | Li ho strangolati e seppelliti in giardino

Fanpage.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Otto anni dopo la loro scomparsa, Lorenz Kraus ha ammesso davanti alle telecamere di WRGB di aver ucciso e sepolto i propri genitori nel giardino di casa. Subito dopo è stato arrestato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

