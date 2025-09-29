Confesercenti Toscana | Maurizio Biondo nuovo presidente di Assoviaggi

Maurizio Biondo è stato eletto presidente regionale Assoviaggi per la Toscana, la federazione del settore organizzazione di viaggi, che fa capo Confesercenti. L'elezione è avvenuta il 25 settembre nel corso dell'assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche. Biondo subentra al presidente uscente, Marco Casaroli L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

