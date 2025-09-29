Confesercenti Toscana | Marco Verzì nuovo presidente di Federagit la federazione guide turistiche

Firenzepost.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marco Verzì è stato eletto presidente regionale Federagit per la Toscana, la federazione delle guide turistiche di Confesercenti. L'elezione è avvenuta il 24 settembre nel corso dell'assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche. Verzì subentra al presidente uscente, Valentina Grandi L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

confesercenti toscana marco verz236 nuovo presidente di federagit la federazione guide turistiche

© Firenzepost.it - Confesercenti Toscana: Marco Verzì nuovo presidente di Federagit, la federazione guide turistiche

In questa notizia si parla di: confesercenti - toscana

Spiagge vuote in Toscana, Confesercenti: “Il problema non sono i prezzi, ma il potere d’acquisto degli italiani”

Turismo in difficoltà sulla costa toscana, Confesercenti: “Colpa del calo di potere d’acquisto delle famiglie”

Faib (benzinai) Confesercenti Toscana: Federico Valacchi nuovo presidente regionale

Maurizio Biondo è il nuovo presidente regionale Assoviaggi per Confesercenti Toscana - Maurizio Biondo è stato eletto presidente regionale Assoviaggi per la Toscana, la federazione del settore organizzazione di viaggi, che fa capo ... Lo riporta gonews.it

Confesercenti Toscana, segnali positivi da saldi e turismo - Doppio segnale positivo per l'economia toscana da turismo e commercio nel primo weekend dei saldi. lanazione.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Confesercenti Toscana Marco Verz236