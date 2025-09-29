Confermata la custodia cautelare per due indagati legati al clan Pezzella

La Corte di Cassazione, quinta sezione penale ha respinto i ricorsi presentati da Fortunato Andrea, detto “’O Mussut” di Caserta, e da Esposito Antonio di Napoli, confermando l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Napoli lo scorso gennaio e poi avallata dal Tribunale del Riesame.I. 🔗 Leggi su Casertanews.it

