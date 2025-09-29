Conferenza stampa Tudor pre Villarreal Juve | quando parla alla vigilia del secondo match di Champions League L’orario ufficiale

di Marco Baridon Conferenza stampa Tudor pre Villarreal Juve: quando parla alla vigilia del match, valido per la 2ª giornata della League Phase di Champions League. Archiviata la Serie A, la Juve si rituffa nell’atmosfera della Champions League. È iniziata la marcia di avvicinamento alla delicata trasferta spagnola contro il Villarreal, e domani, come da tradizione, sarà il giorno della vigilia, con la conferenza stampa ufficiale del tecnico Igor Tudor. Le parole della vigilia: Tudor in conferenza alle 19:15. Come appreso da , l’appuntamento è fissato per domani, martedì 30 settembre, alle ore 19:15. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conferenza stampa Tudor pre Villarreal Juve: quando parla alla vigilia del secondo match di Champions League. L’orario ufficiale

