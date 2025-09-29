Conferenza stampa Marcelino pre Villarreal Juve | quando parla alla vigilia del secondo match di Champions League L’orario ufficiale

Juventusnews24.com | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Marco Baridon Conferenza stampa Marcelino pre Villarreal Juve: quando parla alla vigilia del match, valido per la 2ª giornata della League Phase di Champions League. Vigilia di Champions League anche per il Villarreal. Domani, martedì 30 settembre, il tecnico del “Sottomarino Giallo”, Marcelino, presenterà in conferenza stampa la super sfida di mercoledì contro la Juve. Un appuntamento importante per capire lo stato d’animo e le strategie degli avversari dei bianconeri. La conferenza di Marcelino. Come appreso da , l’incontro con la stampa è fissato per le ore 13:45 presso la sala conferenze dell’Estadio de la Cerámica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

conferenza stampa marcelino pre villarreal juve quando parla alla vigilia del secondo match di champions league l8217orario ufficiale

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Marcelino pre Villarreal Juve: quando parla alla vigilia del secondo match di Champions League. L’orario ufficiale

In questa notizia si parla di: conferenza - stampa

Grottaglie, primo festival della ceramica. Lunedì alle 18 la conferenza stampa

Conferenza stampa Chivu: «Questa è solo la prima ma sono contento dei ragazzi»

Conferenza stampa Tudor pre Genoa Juve LIVE: le sue dichiarazioni

conferenza stampa marcelino preConferenza stampa Marcelino pre Villarreal Juve: quando parla alla vigilia del match, valido per la 2ª giornata della League Phase di Champions League - Conferenza stampa Marcelino pre Villarreal Juve: quando parla alla vigilia del match, valido per la 2ª giornata della League Phase di Champions League Vigilia di Champions League anche per il Villarre ... Da juventusnews24.com

conferenza stampa marcelino preQUI VILLAREAL - Marcelino, tecnico degli spagnoli: "Non dovremmo confondere le competizioni. Da una parte c'è la LALIGA, dall'altra la Champions League. Ora, ci troviamo di ... - Osasuna, Marcelino García Toral, allenatore del club spagnolo (nonché prossimo avversario della Juventus) ha dichiarato che bisogna ... Si legge su tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Conferenza Stampa Marcelino Pre