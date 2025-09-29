Conferenza stampa Marcelino pre Villarreal Juve | quando parla alla vigilia del secondo match di Champions League L’orario ufficiale
di Marco Baridon Conferenza stampa Marcelino pre Villarreal Juve: quando parla alla vigilia del match, valido per la 2ª giornata della League Phase di Champions League. Vigilia di Champions League anche per il Villarreal. Domani, martedì 30 settembre, il tecnico del “Sottomarino Giallo”, Marcelino, presenterà in conferenza stampa la super sfida di mercoledì contro la Juve. Un appuntamento importante per capire lo stato d’animo e le strategie degli avversari dei bianconeri. La conferenza di Marcelino. Come appreso da , l’incontro con la stampa è fissato per le ore 13:45 presso la sala conferenze dell’Estadio de la Cerámica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
QUI VILLAREAL - Marcelino, tecnico degli spagnoli: "Non dovremmo confondere le competizioni. Da una parte c'è la LALIGA, dall'altra la Champions League. Ora, ci troviamo di ... - Osasuna, Marcelino García Toral, allenatore del club spagnolo (nonché prossimo avversario della Juventus) ha dichiarato che bisogna ... Si legge su tuttojuve.com