Conferenza stampa Chivu pre Inter Slavia Praga | Gioca Sommer Bisseck? Prima o poi arriverà il momento per tutti Ecco chi vedo come vice Calhanoglu

Internews24.com | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Giuseppe Colicchia Conferenza stampa Chivu pre Inter Slavia Praga: le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia del match di Champions League. La conferenza stampa di  Cristian Chivu  alla vigilia di  Inter Slavia Praga, match valevole per la seconda giornata di  Champions League: queste le parole del tecnico nerazzurro (che interverrà in compagnia di Federico Dimarco). La conferenza avrà inizio alle ore 14.00, noi di  InterNews24  la seguiremo live. COSA VOGLIO OLTRE AI 3 PUNTI? CHE STEP AVANTI POSSIAMO FARE? – « A me le prestazioni son sempre piaciute, fin dalla prima partita e durante la preparazione estiva. 🔗 Leggi su Internews24.com

conferenza stampa chivu pre inter slavia praga gioca sommer bisseck prima o poi arriver224 il momento per tutti ecco chi vedo come vice calhanoglu

© Internews24.com - Conferenza stampa Chivu pre Inter Slavia Praga: «Gioca Sommer. Bisseck? Prima o poi arriverà il momento per tutti. Ecco chi vedo come vice Calhanoglu»

In questa notizia si parla di: conferenza - stampa

Grottaglie, primo festival della ceramica. Lunedì alle 18 la conferenza stampa

Conferenza stampa Chivu: «Questa è solo la prima ma sono contento dei ragazzi»

Conferenza stampa Tudor pre Genoa Juve LIVE: le sue dichiarazioni

conferenza stampa chivu preInter-Slavia Praga, la conferenza stampa di Chivu LIVE - Slavia Praga, gara della 2^ giornata della “fase campionato” di Champions League, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match. passioneinter.com scrive

conferenza stampa chivu preLIVE - Chivu in conferenza: "Bisseck sta bene. Quando lo rivedremo? Come per Bonny vanno capiti i momenti" - Dopo Federico Dimarco (LEGGI QUI), giocatore incaricato a presentare al fianco dell'allenatore la sfida di domani contro lo Slavia Praga, sarà il momento delle dichiarazioni ... Come scrive fcinternews.it

Cerca Video su questo argomento: Conferenza Stampa Chivu Pre