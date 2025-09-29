Condò | Milan primo tempo perfetto | calcio freddo ed elegante come un jazz In inferiorità numerica …

Il giornalista sportivo Paolo Condò, sulle colonne del 'CorSera' oggi in edicola, ha commentato Milan-Napoli 2-1, partita della 5^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri sera a 'San Siro': ecco cosa ha scritto sulla vittoria dei rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Condò: “Milan, primo tempo perfetto: calcio freddo ed elegante come un jazz. In inferiorità numerica …”

“Siamo il Milan, non dimentichiamocelo mai” ripete spesso Allegri. Le regole di condotta sono rigorose. E, a differenza di un anno fa, tutti le rispettano. Anche perché qualcuno se n’è andato. [ Carlos Passerini - Repubblica ] Max ha cambiato tutto ? #ACMila - facebook.com Vai su Facebook

Milan-Napoli 2-0 a fine primo tempo: per ora la decidono Saelemaekers e Pulisic - Il grande protagonista della prima frazione di gioco è stato ancora una volta Christian ... Si legge su milannews.it

Gol e assist, Pulisic è indiavolato: il Milan chiude sul 2-0 il primo tempo del match col Napoli - La squadra di Allegri parte subito forte e sblocca la gara al 3’: Pulisic. Si legge su tuttomercatoweb.com