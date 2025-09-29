Condannato Salvatore Gallo re delle tessere del Partito Democratico | quattro anni e quattro mesi di carcere

Quattro anni e quattro mesi di carcere. Termina con questa condanna oggi, 29 settembre, il processo di primo grado (rito abbreviato) a Salvatore Gallo, 84 anni, nome storico del Pd Torinese. È coinvolto nell’inchiesta Echidna, che ha documentato le attività di un’articolazione territoriale della. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

