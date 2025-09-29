Concorso letterario Monselice per le Pari Opportunità ecco tutti i vincitori

Sabato 27 settembre, nella suggestiva cornice della Sala della Buona Morte del Museo San Paolo di Monselice, si è svolta la Cerimonia di Premiazione della quinta edizione del Concorso Letterario Nazionale “Monselice per le Pari Opportunità – Donne in cammino: narrazioni tra speranza, fede e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: concorso - letterario

Dialetto romagnolo, aperte le iscrizioni alla terza edizione del concorso letterario dedicato a Marino Monti

Villabate, la piccola Bianca Lo Bue vince il concorso letterario "3 parole"

Premio Rapallo BPER Banca 2025: aperte le candidature al prestigioso concorso letterario per scrittrici italiane

Concorso letterario nazionale per in collaborazione con Il Portolano - Scuola di scrittura Vi ricordiamo che la per la consegna degli elaborati - da inviare a - facebook.com Vai su Facebook

CONCORSO LETTERARIO 2025 "JOSÉ MARÍA ORTEGA, NUOVA DATA DI SCADENZA: 2 OTTOBRE 2025 https://conslomasdezamora.esteri.it/es/news/dal_consolato/2025/09/concorso-letterario-jose-maria-ortega/… - X Vai su X

Cittaducale, “Leggi con me”: bene le attività del concorso letterario per alunni e famiglie - Proseguono le attività della prima edizione del Concorso di Lettura “Leggi con me” istituito da questa Amministrazione e promosso dall’Assessorato alle Politiche Sociali e Pari Opportunità, ... Riporta ilmessaggero.it

Concorso Letterario Alda Merini “Parole di pace”, ecco i premiati - Sette scuole partecipanti di cinque Istituti comprensivi, 30 opere ricevute equamente suddivise tra narrativa e poesia. Si legge su ilmessaggero.it