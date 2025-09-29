Concorso Dirigenti tecnici MIM | prova preselettiva il 3 ottobre Sorteggio il giorno prima

È stato pubblicato nei giorni scorsi sul portale InPA e sulla piattaforma Reclutamento – sezione Info bando – l’avviso riguardante l’estrazione della prova preselettiva del concorso per dirigenti tecnici bandito dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: concorso - dirigenti

Concorso Dirigenti Scolastici 2023: monta la protesta per la discrepanza del numero delle tracce

Reclutamento Dirigenti scolastici, Gentile (FI): “Ripartizione 60% al concorso ordinario e 40% al riservato ostacola scorrimento delle graduatorie”. Interrogazione parlamentare

Dirigenti scolastici e DSGA nello stesso CCNL, concorso DS aperto ai direttori. Anquap: “Dopo 25 anni, serve una svolta”

Concorso da dirigenti di Istituto penitenziario - facebook.com Vai su Facebook

Concorso 145 dirigenti tecnici, il 2 ottobre l’estrazione della prova preselettiva. AVVISO - X Vai su X

Concorso 145 dirigenti tecnici, prova preselettiva il 3 ottobre: pubblicati avviso sedi e istruzioni - Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato sul portale InPA e sulla piattaforma Reclutamento, nella sezione dedicata al bando ... orizzontescuola.it scrive

Concorso Dirigenti tecnici, estrazione della prova preselettiva e aule per i candidati in possesso di decreti cautelari favorevoli - Sul portale InPA e sulla piattaforma reclutamento, nella sezione info bando relativa a “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. Da tecnicadellascuola.it