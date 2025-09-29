concorsi scuola 2025 in arrivo 58 mila assunzioni di docenti

Concorsi nella scuola in arrivo grazie ai bandi previsti nell’ambito delle assunzioni facenti parte degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). In tutto, saranno 58 mila le nuove assunzioni di ruolo, sommando le nuove cattedre del primo e secondo ciclo. Ecco, quindi, quali sono i numeri delle immissioni di insegnanti nella scuola, i requisiti di accesso ai concorsi dell’infanzia e primaria e delle medie e superiori, come si svolgono le procedure selettive, quali sono i punteggi da raggiungere alla prova scritta e orale, nonché quali titoli sono utili per entrare nelle graduatorie di merito. 🔗 Leggi su Lettera43.it

