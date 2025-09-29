Concordato preventivo ancora poche ore per presentare la domanda
Il 30 settembre scade il termine ultimo per presentare domanda per il concordato preventivo biennale. Le partite Iva che possono richiederlo dovrebbero aver già ricevuto nel proprio cassetto fiscale la lettera dell’Agenzia delle Entrate che le avvisa della disponibilità dell’accordo. Per l’adesione al concordato preventivo biennale è stato inoltre aperto un doppio binario. Potrà essere comunicata insieme alla dichiarazione oppure in modo autonomo, con il modello Cpb. Come per lo scorso anno è anche previsto un ravvedimento speciale, per gli anni che vanno dal 2019 al 2023. La scadenza per il concordato preventivo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Forteto, cala il sipario: respinta la richiesta di concordato preventivo
Un investitore per Crik Crok, via a concordato preventivo
Decadenza Rottamazione quater: quando fa decadere anche il concordato preventivo?
Tributaristi, rispetto al 2024 molte meno adesioni al concordato - "Non abbiamo sensazioni ottimistiche" in merito all'accesso dei contribuenti al concordato preventivo biennale, la cui scadenza è fissata per domani, 30 settembre. Lo riporta ansa.it
