Concluso il Festival dell’Autobiografia 2025

Arezzo, 29 settembre 2025 – Tanti i momenti interessanti e gli illustri ospiti che hanno approfondito il tema “METAMORFOSI - Quando la scrittura ci cambia la vita” L’edizione 2025 del Festival dell’Autobiografia è terminata domenica, dopo tre giornate intense e ricche di momenti interessanti che hanno avuto come filo conduttore “METAMORFOSI - Quando la scrittura ci cambia la vita”. Tanti gli incontri che hanno caratterizzato il programma e che hanno permesso alle persone presenti di approfondire i vari temi legati come sempre alla scrittura di sé. Un fine settimana che ha rafforzato quel senso di comunità che da anni rappresenta il punto di forza del Festival, organizzato come sempre dalla Libera Università dell’Autobiografia grazie al patrocinio del Comune di Anghiari, alla collaborazione dell’Associazione Pro-Anghiari, al contributo di Banca di Anghiari e Stia, Busatti, Centro Commerciale Naturale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

