Concessioni demaniali a uso abitativo Catini | Affrontato il tema dopo 20 anni
Fiumicino, 29 settembre 2025 – “ Per la prima volta dopo oltre vent’anni, si affronta con serietà e concretezza la delicata questione delle concessioni sul demanio marittimo a uso abitativo. Si tratta di un problema complesso, stratificato nel tempo, che fino ad oggi era rimasto senza risposte adeguate. La nostra Amministrazione ha scelto di non voltarsi dall’altra parte e di mettere in campo strumenti concreti per arrivare a soluzioni chiare e sostenibili”. Lo dichiara Massimiliano Catini, Delegato al Demanio Marittimo del Comune di Fiumicino, a margine dell’approvazione della delibera che introduce nuove disposizioni sulle concessioni demaniali abitative. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: concessioni - demaniali
Balneari, concessioni demaniali: il Tar annulla le gare. «Manca il Piano coste»
Passoscuro, concessioni demaniali abitative: verifiche dei carabinieri
È stato sospeso ad Anzio il “disciplinare tipo” per il rilascio delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreative e/o sportive - facebook.com Vai su Facebook
Concessioni demaniali ad uso abitativo: la giunta fa chiarezza con una delibera - Una questione che si trascina da oltre vent’ani in un clima di incertezza e normativa gestionale: la Giunta Comunale, guidata dal sindaco Mario Baccini, ha approvato una delibera per ... Da civonline.it
Concessioni abitative al Villaggio dei Pescatori di Fregene. Molti rischiano di perdere la casa - Fregene, villaggio dei Pescatori, una borgata sorta negli anni '50 su quello che oggi è considerato demanio marittimo a uso abitativo. Riporta rainews.it