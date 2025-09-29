Concessioni demaniali a uso abitativo Catini | Affrontato il tema dopo 20 anni

Fiumicino, 29 settembre 2025 – “ Per la prima volta dopo oltre vent’anni, si affronta con serietà e concretezza la delicata questione delle concessioni sul demanio marittimo a uso abitativo. Si tratta di un problema complesso, stratificato nel tempo, che fino ad oggi era rimasto senza risposte adeguate. La nostra Amministrazione ha scelto di non voltarsi dall’altra parte e di mettere in campo strumenti concreti per arrivare a soluzioni chiare e sostenibili”. Lo dichiara Massimiliano Catini, Delegato al Demanio Marittimo del Comune di Fiumicino, a margine dell’approvazione della delibera che introduce nuove disposizioni sulle concessioni demaniali abitative. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it