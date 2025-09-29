Concerto d' organo a santa Caterina Novella Galatina con l' esibizione di Margherita Sciddurlo
Un organo di straordinaria importanza storica quello dell'appuntamento del 1° ottobre a Galatina, nell'ambito della XI Edizione del Festival Organistico del Salento. Alle ore 19.30 nella Basilica di Santa Caterina d’Alessandria lo storico organo del 1558, costruito da un anonimo maestro. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
