Conceicao ha superato il fastidio muscolare ed è atteso in gruppo oggi: l’esterno si candida per un posto da titolare nella sfida di Champions League. L’infermeria della Juventus continua a svuotarsi in vista della delicata trasferta di Champions League contro il Villarreal. Un’ottima notizia per Igor Tudor è il recupero imminente di Francisco Conceicao. L’esterno portoghese, che è stato escluso dai convocati per la partita di campionato di sabato contro l’ Atalanta a causa di un fastidio muscolare, è pronto a rimettersi a disposizione del tecnico croato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Conceicao è atteso oggi alla ripresa degli allenamenti e tornerà in gruppo con i compagni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conceicao scalda i motori: importanti novità verso Villarreal Juve, come potrebbe impiegarlo Tudor. Gli aggiornamenti