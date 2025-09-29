Conceicao scalda i motori | importanti novità verso Villarreal Juve come potrebbe impiegarlo Tudor Gli aggiornamenti

Juventusnews24.com | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Conceicao ha superato il fastidio muscolare ed è atteso in gruppo oggi: l’esterno si candida per un posto da titolare nella sfida di Champions League. L’infermeria della  Juventus  continua a svuotarsi in vista della delicata trasferta di  Champions League  contro il  Villarreal. Un’ottima notizia per  Igor Tudor  è il recupero imminente di  Francisco Conceicao. L’esterno portoghese, che è stato  escluso  dai convocati per la partita di campionato di sabato contro l’ Atalanta  a causa di un fastidio muscolare, è pronto a rimettersi a disposizione del tecnico croato. Secondo quanto riportato dal  Corriere dello Sport,  Conceicao è atteso oggi alla ripresa degli allenamenti e tornerà in gruppo con i compagni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

conceicao scalda i motori importanti novit224 verso villarreal juve come potrebbe impiegarlo tudor gli aggiornamenti

© Juventusnews24.com - Conceicao scalda i motori: importanti novità verso Villarreal Juve, come potrebbe impiegarlo Tudor. Gli aggiornamenti

In questa notizia si parla di: conceicao - scalda

Juve, tentazione Openda: il belga si scalda per sostituire Conceiçao contro l'Inter

Cerca Video su questo argomento: Conceicao Scalda Motori Importanti