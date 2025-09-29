Conceicao Juventus ottimi segnali dalla Continassa | è atteso di nuovo in gruppo tutti gli aggiornamenti verso il Villarreal
Conceicao Juventus: il portoghese ha lavorato a parte anche ieri per un fastidio muscolare, ma è atteso oggi in gruppo con la Vecchia Signora. Buone notizie dal fronte infortunati per la Juventus di Igor Tudor, in vista dei prossimi impegni ravvicinati, in particolare la sfida di Champions League contro il Villarreal di mercoledì. Nonostante l’esterno Francisco Conceicao abbia svolto un lavoro differenziato anche nella giornata di ieri, a causa di un fastidio muscolare che lo ha accompagnato per tutta la settimana precedente, il suo pieno rientro è imminente. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il giocatore portoghese è atteso oggi di nuovo in gruppo per l’allenamento collettivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
