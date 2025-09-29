I social, che da mezzi di comunicazione si trasformano in strumento d’incomunicabilità; il tempo, che passando diventa sempre più alleato e non antagonista; gli orrori della guerra, che impongono anche in chi li osserva un momento di crescita e di riflessione. Planando su questi temi con la garbata sensibilità artistica che da oltre 50 anni caratterizza la sua produzione artistica, Renato Zero riabbraccia i suoi ‘sorcini’ al Teatro Brancaccio di Roma. Una serata in cui la presentazione del suo nuovo album, ‘L’OraZero’, diventa quasi lo sfondo a qualcosa di più grande: ritrovare gli amici di una vita, “quelli del ‘Piper'”, per abbracciare sua sorella, e soprattutto per ribadire come, alla vigilia dei suoi 75 anni – o come ama definirli lui, “debutti” – il cantautore romano ha ancora tanto da dire e tanta musica da offrire. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Con 'L'OraZero' Renato ritrova il suo pubblico di tutte le età