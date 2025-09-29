Con le Regionali torna al voto anche il Comune di Monteforte Irpino

Tempo di lettura: 2 minuti La Prefettura di Avellino ha ufficialmente indetto le elezioni comunali a Monteforte Irpino, fissando le date di domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025 per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, quindi insieme al turno delle regionali in Campania In caso di mancata elezione al primo turno, l'eventuale ballottaggio si terrà nei giorni di domenica 7 e lunedì 8 dicembre 2025 Il ritorno al voto arriva dopo lo scioglimento del consiglio comunale disposto con decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il mese successivo.

