Con i loro look i due attori hanno regalato un ultimo e commosso omaggio al maestro dell’eleganza

R ichard Gere e Cate Blanchett sono stati tra gli ospiti d’onore della sfilata celebrativa dedicata a Giorgio Armani n ella Pinacoteca di Brera. Gli attori – entrambi legati profondamente allo stilista scomparso lo scorso 4 settembre – hanno partecipato all’evento della Milano Fashion Week per regalare con i loro look un ultimo, emozionante omaggio al maestro dell’eleganza. Cate, come musa senza tempo di Re Giorgio, e Richard, come l’uomo che ha consacrato lo stile Armani oltre oceano. Giorgio Armani PE2026. guarda le foto Richard Gere, in front row l’eleganza senza tempo di American Gigolò. Un uomo a torso nudo canticchia sulle note di Smokey Robinson and the Miracles mentre sceglie cosa indossare dal guardaroba: questa è l’iconica scena di American Gigolò che, nel 1980, consacrò la moda maschile di Giorgio Armani. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Con i loro look, i due attori hanno regalato un ultimo e commosso omaggio al maestro dell’eleganza

