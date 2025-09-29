Con gli Usa giochiamocela a golf
Forse da questo weekend è nata un’idea: con gli americani, invece di farci bistrattare dai dazi, dovremmo giocarcela a golf. Parliamo di Ryder Cup, e per chi non fosse del ramo si tratta di quella competizione biennale in cui la sfida sui green diventa a squadre: non capita spesso, ma quando succede il tradizionale silenzio di uno sport rovinato solo dai cinguettii degli spettatori appollaiati sugli alberi, diventa una caciara pazzesca. E appunto così è accaduto in questa sfida a New York tra Usa e Europa, però stavolta come non mai. Non è un caso, forse, che in questo momento alla Casa Bianca ci sia il golfista più scorretto della storia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
