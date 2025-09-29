Comunità energetiche in Fvg | primato nazionale ma servono fondi per farle crescere

Udinetoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia le Comunità energetiche rinnovabili (Cer) dovevano essere una rivoluzione, ma a tre anni dalla loro introduzione i numeri restano deludenti: solo 212 comunità attive con 326 impianti e 18 MW di potenza installata (dati GSE, marzo 2025). Numeri che rappresentano meno dell’1% di quanto. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: comunit - energetiche

Audit energetici gratuiti per le piccole imprese del Fvg - Audit energetici gratuiti per le piccole imprese del Friuli Venezia Giulia e a prezzi vantaggiosi per quelle di medie dimensioni: è quanto propone per le Pmi l'Agenzia per l'energia del Fvg, ... Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Comunit224 Energetiche Fvg Primato