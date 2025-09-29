Comunicazione aumentativa alternativa in arrivo la guida sul Castello Estense

Rendere più agevole la conoscenza del Castello Estense, anche alle persone con disagi nella lettura dei testi tradizionali. Nel giorno del seicentoquarantesimo anniversario della posa simbolica della prima pietra, il monumento identitario di Ferrara festeggia svelando i propri segreti e la. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

