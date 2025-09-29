Comunicato Stampa | Presentazione docufilm I Veneti Antichi Cavalcando il Mito

(Arv) Venezia 29 set. 2025 - Sono passati più di dodici anni dalla grande mostra padovana “Venetkens – Viaggio nella terra dei veneti antichi” e viene ancora spontaneo chiedersi quanto sia progredita la conoscenza su vasta scala, nella nostra popolazione, del patrimonio che il popolo dei Veneti a partire dall'età del Bronzo ci ha lasciato in eredità. La ricerca archeologica ovviamente continua ed è progredita, pensiamo anche solo alla necropoli padovana di via Tiepolo o agli scavi dell'Università di Padova all'insediamento preromano di San Basilio di Ariano nel Polesine, o a Oppeano nella Bassa veronese, per non parlare del Bostel di Rotzo nell'altipiano dei Sette Comuni o dell'Alpago, o degli studi sull'ambito tra neolitico ed età del Bronzo nell'area dei laghi di San Giorgio e Santa Maria a Revine e Tarzo, in provincia di Treviso per citare solo alcuni dei casi più noti: la ricerca sta definendo sempre più ruolo e funzioni delle popolazioni che hanno abitato il Veneto permettendoci di capire come questi popoli siano stati in grado di convivere con i grandi cambiamenti climatici, diciamo oggi, ma anche del paesaggio e dell'ambiente lungo il corso dei secoli, come era già emerso nella mostra padovana”. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: Presentazione docufilm “I Veneti Antichi. Cavalcando il Mito”

