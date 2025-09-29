Comunicato Stampa | Presentato a palazzo Ferro Fini il docufilm di Tommaso Giusto ‘I Veneti Antichi Cavalcando il Mito'

Iltempo.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO. 🔗 Leggi su Iltempo.it

comunicato stampa presentato a palazzo ferro fini il docufilm di tommaso giusto 8216i veneti antichi cavalcando il mito

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Presentato a palazzo Ferro Fini il docufilm di Tommaso Giusto ‘I Veneti Antichi. Cavalcando il Mito'

In questa notizia si parla di: comunicato - stampa

Comunicato Stampa: Consiglio Veneto, ok unanime alla legge che tutela le donne affette da endometriosi

Comunicato Stampa: Prima commissione - Via libera a DL adeguamento statuto Veneto Acque

Comunicato Stampa: CRV - Zecchinato (Lega-LV): “Tre campanili al vento, per scoprire e valorizzare i sentieri veneti"

comunicato stampa presentato palazzoComunicato Stampa: Presentato a palazzo Ferro Fini il docufilm di Tommaso Giusto ‘I Veneti Antichi. Cavalcando il Mito' - La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO ... Secondo iltempo.it

comunicato stampa presentato palazzoComunicato Stampa: CRV - Presentata la 53esima edizione Festa della Castagna di Colmaggiore di Tarzo (TV) -    Oggi, a palazzo Ferro Fini, il consigliere regionale Roberto Bet (Lega- Da iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Comunicato Stampa Presentato Palazzo