Comunicato Stampa | Numero1 Workshop | la 21° Edizione del corso per trasformare un' idea in un libro-business
Milano, 11.10.2025 – Ogni giorno migliaia di imprenditori hanno idee valide che però restano solo idee, perché manca loro un formato chiaro per trasformarle in autorevolezza e clienti. Il corso, ideato e condotto da Giacomo Bruno con il team editoriale di Il programma prevede sessioni Giacomo Bruno, nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 36 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.200 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 2. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: comunicato - stampa
Comunicato Stampa: Consiglio Veneto, ok unanime alla legge che tutela le donne affette da endometriosi
Comunicato Stampa: Prima commissione - Via libera a DL adeguamento statuto Veneto Acque
Comunicato Stampa: CRV - Zecchinato (Lega-LV): “Tre campanili al vento, per scoprire e valorizzare i sentieri veneti"
Comunicato stampa n. 1012 - 26 settembre 2025 - Interventi di razionalizzazione, efficientamento e riduzione delle perdite delle reti idriche interne di Messina: limitazioni viarie. Leggi tutto su https://www.comune.messina.it/it/news/interventi-di-razionalizzazi - facebook.com Vai su Facebook
Comunicato Stampa - 23 Settembre 2025 Le reti sociali hanno documentato, negli ultimi giorni, una violazione da parte di ignoti della ex residenza italiana in Calle...... - X Vai su X
Comunicato Stampa: Numero1 Workshop: la 21° Edizione per trasformare un'idea in un libro-business - 2025 – Ogni giorno migliaia di imprenditori hanno idee valide che però restano solo idee, perché manca loro un formato chiaro per ... Da iltempo.it
Numero1 Workshop: la 21° Edizione del corso per trasformare un’idea in un libro-business - Numero1 Workshop nasce per colmare questo gap, fornendo un percorso pratico e intensivo che in 48 ore guida il partecipante dalla traccia al libro pubblicabile, corredato di strategia di lancio e ... Lo riporta ansa.it