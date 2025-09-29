Milano, 11.10.2025 – Ogni giorno migliaia di imprenditori hanno idee valide che però restano solo idee, perché manca loro un formato chiaro per trasformarle in autorevolezza e clienti. Il corso, ideato e condotto da Giacomo Bruno con il team editoriale di Il programma prevede sessioni Giacomo Bruno, nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 36 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.200 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 2. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Numero1 Workshop: la 21° Edizione del corso per trasformare un'idea in un libro-business