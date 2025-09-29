Comune notifica accertamento da 42mila euro e vince in tribunale dopo 20 anni
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dal socio amministratore di una società operante a Caiazzo, in relazione a un contenzioso con il Comune di Caiazzo sull’imposta comunale sugli immobili (ICI) per l’anno 2010.L’accertamento, notificato nel dicembre 2005, contestava un. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: comune - notifica
#Notifica #Pec nulla se la casella è piena: la Cassazione scalfisce una convinzione comune - https://laleggepertutti.it/743439_notifica-pec-nulla-se-la-casella-e-piena-la-cassazione-scalfisce-una-convinzione-comune… - - X Vai su X
Il Consiglio comunale si riunisce, in seduta pubblica di prima convocazione, lunedì 29 settembre alle 18.00, a Palazzo Moroni. La seduta può essere seguita anche in diretta streaming, dal canale YouTube del Comune di Padova. Iscriviti al canale per ri - facebook.com Vai su Facebook
Imu, pioggia di avvisi di accertamento: il Comune punta a recuperare un milione di euro - Il Comune di Vittorio Veneto ha predisposto in questi giorni 1. Si legge su ilgazzettino.it
Finanziere, in caso di mancata dichiarazione al comune deve pagare l'accertamento Imu? - Per ottenere l’esenzione dal pagamento dell’Imu per l’immobile posseduto e non utilizzato in caso di appartenenti alle forze dell’ordine è obbligatoria la presentazione della dichiarazione Imu. Riporta repubblica.it