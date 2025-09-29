Complotto grafico apre la capsula del tempo | un incontro tra immagini musiche e filmati per viaggiare tra il 1985 ed oggi
La Corte della Biblioteca Gambalunga e la Cineteca di Rimini si preparano a ospitare un’esperienza immersiva, a cavallo tra le atmosfere di fine millennio e il contemporaneo guidato dall’intelligenza artificiale. Il programma di Rimini 80, il cartellone di appuntamenti ispirato dall’anniversario. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: complotto - grafico
Retrovisioni. Complotto Grafico propone un viaggio tra gli anni '80 e oggi - Il programma di Rimini 80, il cartellone di appuntamenti ispirato dall’anniversario della pubblicazione del romanzo Rimini di Pier Vittorio Tondelli, prosegue sabato 4 ottobre, dalle 19 alle 23 tra la ... Si legge su msn.com
Apre una ‘capsula del tempo’ creata nel 1999, quando faceva la seconda elementare: il video che posta su TikTok diventa subito virale - Potremmo definirla ‘capsula del tempo’ quella che Carrie ha creato nel 1999. Lo riporta ilfattoquotidiano.it