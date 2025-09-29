Como multa in doppia fila | ausiliario preso a calci in viale Lecco arrestato 40enne
Stava staccando la multa quando è stato circondato da tre uomini e in pochi istanti la situazione è degenerata. È accaduto ieri pomeriggio, domenica 28 settembre, in viale Lecco a Como, dove un ausiliario della sosta di Csu è stato aggredito mentre svolgeva il suo lavoro.L'autocarro in doppia. 🔗 Leggi su Quicomo.it
