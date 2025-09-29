Commento al Vangelo di oggi 29 settembre 2025 | Gv 1,47-51

Lalucedimaria.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Meditiamo il Vangelo del 29 settembre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore.  «In verità, in verità io vi dico: vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il Figlio dell’uomo» Santi Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 1,47-51 In quel. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

commento al vangelo di oggi 29 settembre 2025 gv 147 51

© Lalucedimaria.it - Commento al Vangelo di oggi 29 settembre 2025: Gv 1,47-51

In questa notizia si parla di: commento - vangelo

Commento al Vangelo di oggi 8 luglio 2025: Mt 9,32-38

Commento al Vangelo di oggi 9 luglio 2025: Mt 10,1-7

Commento al Vangelo di oggi 10 luglio 2025: Mt 10,7-15

commento vangelo oggi 29Il wi-fi del cielo: gli Arcangeli ci connettono a Dio - “ In verità, in verità io vi dico: vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il Figlio dell’uomo ”. Da famigliacristiana.it

commento vangelo oggi 29Commento al Vangelo di oggi 28 settembre 2025: Lc 16,19-31 - Meditiamo il Vangelo del 28 settembre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. Riporta lalucedimaria.it

Cerca Video su questo argomento: Commento Vangelo Oggi 29