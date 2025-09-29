Commando di ladri assalta la casa del fratello di Joe Formaggio | il blitz all' ora di pranzo mentre ?tutta la famiglia era al lavoro nella cucina del ristorante

ALBETTONE (VICENZA) - Cinque banditi hanno assaltato la casa del fratello di Joe Formaggio, consigliere regionale di Fratelli d?Italia ed ex sindaco di Albettone (Vicenza). È successo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

Commando di 5 persone assalta la villa di famiglia del consigliere FdI Joe Formaggio, la sorella minacciata con un cacciavite: «Siamo davvero sconvolti» - Un commando di cinque persone con il volto coperto da passamontagna ha assaltato la villa della famiglia Formaggio, dove abitano la sorella e il fratello del ... Riporta ilgazzettino.it

