Come si misurano gli effetti di uno sciopero
Dopo i cortei del 22 settembre per Gaza, l’Usb – Unione sindacale di base – ha annunciato che potrebbe esserci un altro sciopero generale «senza preavviso». La Cgil ha fatto sapere che, se la Global Sumud Flotilla subirà nuovi attacchi, anche loro sono «pronti a proclamare con la necessaria tempestività lo sciopero generale». Matteo Salvini li ha definiti «irresponsabili». Giorgia Meloni ha detto che ce l’hanno tutti con il governo e ha denunciato con forza gli scontri alla Stazione Centrale di Milano. Fine del riassunto. Ora, se lo sciopero generale del 22 settembre contro il massacro nella Striscia di Gaza ha avuto un effetto, non è stato tanto quello di bloccare «tutto» – come recitava lo slogan – quanto quello di accendere il dibattito politico, mostrando pure importanti novità sul fronte sindacale. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
