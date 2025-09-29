Come sarà il nuovo viale Ceccarini di Riccione? Bosco di pini lucciole e nuvole d’acqua
Riccione, 29 settembre 2025 – Sono partiti i lavori di rigenerazione urbana, che entro maggio ridisegneranno il tratto centrale di viale Ceccarini di Riccione, dall’incrocio con viale Milano a quello con viale Dante. Al centro del progetto, che solo in questo segmento richiede un investimento di 2,6 milioni di euro, sugli 8.800.000 complessivi, il ‘ bosco filare ’, che da seguito al primo lotto tra il lungomare e viale Milano, contraddistinto dall’oasi urbana con le palme, inaugurato alla vigilia dell’estate. Il tutto dovrà essere completato entro maggio 2026. Dopo l’estate si partirà col terzo stralcio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: nuovo - viale
Forlì, nuovo manto in viale Roma: al via i lavori di riasfaltatura
Rai Sport, aria di cambiamento: viale Mazzini alla ricerca di un nuovo Direttore
Riccione, al via i lavori per un nuovo attraversamento pedonale protetto lungo viale Puglia
Lecco - Viale Principessa Maria Josè (poi Viale Turati) e il Nuovo Ponte sul Gerenzone - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo viale Ceccarini, lunedì partono i lavori del secondo stralcio: 2,6 milioni per il tratto tra viale Milano e viale Dante - X Vai su X
Riccione, secondo tratto del nuovo viale Ceccarini sarà pronto in maggio: "Con due mesi di anticipo" - Prende il via a Riccione il secondo stralcio del cantiere di riqualificazione di viale Ceccarini a Riccione, opera dal costo complessivo di 2 milioni e 667. altarimini.it scrive
Viale Ceccarini, Da lunedì riparte il cantiere tra le vie Milano e Gramsci - Pochi giorni e viale Ceccarini tornerà a trasformarsi in un cantiere: il secondo stralcio, da viale Milano all'intersezione dei lavori partirà lunedì 29 settembre. Scrive newsrimini.it