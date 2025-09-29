Come opinionisti ci sono Cristina Plevani Floriana Secondi e Ascanio Pacelli

T orna su Canale 5 stasera alle 21.40 il Grande Fratello edizione 2025. Il reality che 25 anni fa ha cambiato i destini della televisione ricomincia in mano a una conduttrice d’eccezione: Simona Ventura più tre vecchie star del programma. Ma soprattutto con 12 sconosciuti pronti a farsi conoscere, esattamente come chi li ha preceduti. Simona Ventura ha 60 anni: il video ironico per “esorcizzare” il tempo che passa X Leggi anche › “Grande Fratello”: gli ex concorrenti diventati davvero famosi Grande Fratello 2025, concorrenti, cast, opinionisti panel e anticipazioni prima puntata. Da settimane si parla di un’edizione rinnovata che strizza l’occhio al passato. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Come opinionisti ci sono Cristina Plevani, Floriana Secondi e Ascanio Pacelli

In questa notizia si parla di: opinionisti - sono

SIMONA VENTURA HA SCELTO GLI OPINIONISTI DEL GRANDE FRATELLO: ECCO CHI SONO

Dazn, via alla Serie A con nuovi opinionisti: ci sono anche Vieri e Trezeguet

Grande fratello 2023: scopri chi sono gli opinionisti di simona ventura

Il Grande Fratello è pronto a ripartire nel segno di un ritorno alle origini. Tre gli opinionisti in studio, che sono amatissimi ex concorrenti: ecco chi sono - facebook.com Vai su Facebook

Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Cristina Plevani sono i 3 opinionisti del #GrandeFratello di Simona Ventura dal 29 Settembre in prima serata su Canale 5 Fonte: @Affaritaliani #AscoltiTv - X Vai su X

Opinionisti del Grande Fratello 2025: chi sono gli ex concorrenti Cristina, Ascanio e Floriana - Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi sono i tre opinionisti del Grande Fratello 2025: chi sono, cosa fanno e com'è la loro vita privata. Da gazzetta.it

Salvo Veneziano contro Cristina Plevani la nuova opinionista del Grande Fratello - Salvo Veneziano, un ex compagno del Grande Fratello di Cristina Plevani, ha delle critiche da muoverle per una promessa mai mantenuta ... Lo riporta ilvicolodellenews.it