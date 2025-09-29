Come guardare Everton vs West Ham | live streaming e informazioni TV

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Il calcio del lunedì sera ritorna sui nostri schermi mentre Everton ospita West Ham United e Quattrofourtwo è qui con tutti i dettagli su come guardare il gioco dal vivo ovunque tu sia situato in tutto il mondo. Informazioni chiave Everton vs West Ham • Data: Lunedì 29 settembre 2025 • Tempo di kick-off: 20:00 BST 15:00 ET • Luogo: Hill Dickinson Stadium, Liverpool • TV e streaming: Sky Sports (UK), USA Network (US), Stan Sport (Australia) • Guarda da qualsiasi luogo: Prova NordVPN senza rischi Everton è in vista sotto David Moyes e sperarà in un’altra folla rauca mentre ospitano il West Ham United lunedì. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

