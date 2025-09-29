Come gestire la sessualità in menopausa

La menopausa è una fase naturale della vita femminile, che segna la fine del ciclo mestruale. Solitamente inizia intorno ai 50-52 anni, ma l’età può variare molto, iniziando prima o leggermente dopo. Durante questo periodo, la produzione di estrogeni da parte delle ovaie diminuisce drasticamente, con conseguenze sul corpo e, di conseguenza, anche sulla sessualità. Molte donne riferiscono cambiamenti riguardo al desiderio, alla lubrificazione, al comfort durante il rapporto o in relazione alla risposta orgasmica. Ma quali sono i problemi più comuni legati alla sessualità in menopausa? E le soluzioni possibili? In questo articolo affronteremo le difficoltà fisiche e di coppia che una donna affronta in questa fase di vita e i consigli pratici per mantenere una vita sessuale soddisfacente anche dopo questo passaggio. 🔗 Leggi su Dilei.it

