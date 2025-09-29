Come è finita la seconda edizione della Balloon Cup competizione fra mongolfiere unica in Europa

L'equipaggio di Pascal Kreins, proveniente dalla Germania, si è aggiudicato la seconda edizione dell’Aeronautica Militare Balloon Cup, competizione sportiva che per tre giorni ha visto gareggiare 15 mongolfiere ad aria calda all'aeroporto militare di San Damiano, in provincia di Piacenza. Secondo classificato il team francese di Nicolas Philippe, terzo quello tedesco di Sven Goehler. L'equipaggio tedesco di Pascal Kreins vince la seconda edizione della BalloonCup presso l'aeroporto militare San Damiano. San Damiano 28 settembre 2025. ANSA FEDERICO PERRUOLO (npk) "Non è stata soltanto una competizione, ma una grande festa, che ha permesso di raccontare la storia e i valori dell'Aeronautica Militare e di recuperare una tradizione, quella delle mongolfiere, persa nel tempo", ha detto Luca Andreoli, amministratore delegato di Difesa e Servizi, la società in house del Ministero della Difesa che ha organizzato l'evento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

