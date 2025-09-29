Come compilare il PEI senza errori | il percorso curricolare dello studente con disabilità nella scuola secondaria di secondo grado SPECIALE con Gallo LIVE Martedì 30 settembre alle 16 | 00

Orizzontescuola.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Appuntamento speciale di Question Time, il format di consulenza in onda sui canali social di Orizzonte Scuola TV (Facebook e YouTube) dedicato al sostegno e, in particolare, alla stesura del PEI, il piano educativo individualizzato. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

