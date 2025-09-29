Come cambia il tabellone di Sinner con il ritiro di Mensik a Pechino? In arrivo una vecchia conoscenza
Jakub Mensik si è dovuto ritirare nelle battute iniziali del quarto di finale del torneo ATP 500 di Pechino. Il ceco ha abbandonato il confronto con l’australiano Alex de Minaur a causa di un problema al ginocchio sinistro: al secondo cambio campo ha chiesto l’intervento del fisioterapista, ha lottato nel quinto game e ha perso il servizio dopo dodici punti, decidendo poi di alzare bandiera bianca. Il 20enne, numero 19 del mondo, ha stretto la mano al rivale quando il punteggio era di 4-1 nel primo set. L’esito di questo incontro influisce anche sul tabellone di Jannik Sinner: se il numero 2 del mondo riuscirà ad avere la meglio sull’ungherese Fabian Marozsan, allora se la dovrà vedere proprio con de Minaur nella semifinale prevista martedì 30 settembre sul cemento della capitale cinese. 🔗 Leggi su Oasport.it
Sinner, il ritorno in campo e la nuova vita: «Ho cambiato il mio gioco dopo aver perso contro Alcaraz agli Us Open» - Jannik Sinner torna in campo dopo il ko in finale agli Us Open e l'addio al primo posto mondiale ora nelle mani del rivale Carlos Alcaraz, lo fa a Pechino.