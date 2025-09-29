Come avrebbe influito sul campionato lo scambio Dovbyk-Gimenez
Se n'è parlato tanto quest'estate, alla fine non se n'è fatto nulla. Ma dopo cinque giornate di Serie A.. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: avrebbe - influito
La nomina di mons. Iannone a prefetto per i Vescovi indica sommariamente che: - Nessuno sa niente (il suo nome non era mai finito nel pettegolezzo mediatico); - Fortunatamente il Papa legge poco i giornali o non ci bada troppo (il toto-prefetto non ha influito - X Vai su X
? "Forse ha influito l'arrivo in ritardo di Stefano Pioli" #Caressa - facebook.com Vai su Facebook