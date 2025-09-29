I mocassini in camoscio sono una delle tendenze moda più gettonate per la stagione estiva. Amati nel tempo libero, sono confortevoli e versatili. Danno la sensazione di indossare una pantofola. Sono soffici, e morbide e da sfoggiare da mattina a sera. La versione in camoscio si arricchisce di nuove tinte di tendenza. Sono iconici per la loro suola ultra flat. Si arricchiscono molto spesso di una fibbia in metallo che rende la loro tomaia personalizzata e davvero originale. Le nuance più amate dalle fashioniste sono quelle neutre come il marrone e il beige che risultano facilmente abbinabili. Vi sono dei modelli davvero chic come quelli con le frange per un perfetto outfit bohemienne. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Come abbinare i mocassini in camoscio in autunno