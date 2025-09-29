Colpo del Sant’Agostino Tre punti da incorniciare valgono il secondo posto

sant'agostino 2 fratta terme 1: Costantino, Sarti, Roda, Ascanelli, Iazzetta, Fiore, Simone (60' Frignani), Lenzi, Pierfederici, Lisanti (80' Ribello), Vanzini. A disposizione: Scotto, Guazzarini, Fedozzi, Anostini, Gamberini, Tassinari, Bevilacqua. All: Biagi FRATTA TERME: Lombardi, Benini (51' Siboni), Rossini, Panzavolta (82' Pezzi), Sedioli, Errani (75' Marozzi), Diop (66' Ndiane), Miraglia, Gallo, Candoli (70' Melandri), Ravaioli. A disposizione: Zavatti, De Luca, Branchetti, Signore. All: Malandri Arbitro: Ghirardi di Ravenna Marcatori: 15' p.t. Pierfederici (S), 20' p.t Sedioli (F), 66' s.

