Colpe ne ha ma spesso si esagera l’agente non ha dubbi | sentenza netta sulla prestazione del difensore azzurro

Dopo la sconfitta nel big match contro il Milan, sono arrivate importanti dichiarazioni per commentare la prestazione del calciatore partenopeo. Voltare subito pagina. Il Napoli deve dimenticare in fretta la serata di San Siro e concentrarsi sull'impegno di mercoledì con lo Sporting Lisbona. Gli uomini di Antonio Conte hanno perso l'opportunità di piazzare il primo allungo in campionato, ma c'è tempo per rimediare al KO con il Milan. Discorso diverso per quanto riguarda la Champions League. La sconfitta all'esordio contro il Manchester City rende già fondamentale la sfida del Maradona con i portoghesi.

