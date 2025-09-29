In Italia non ci sono più soltanto “figli e figliastri” ma anche “cassetti” e “cassettardi”, cioè cassetti che possono essere aperti più tardi. Il neologismo me lo ha ispirato la Presidente dell’Antimafia Chiara Colosimo, che da un lato dichiara di essere ormai ad un passo dalla verità sulla strage di Via D’Amelio, ma dall’altro rinvia sine die la continuazione dell’audizione di Gian Carlo Caselli, che il 31 di Luglio aveva criticato radicalmente l’impostazione data all’inchiesta, riservandosi di produrre ulteriori argomenti e documenti. Qualche giorno fa infatti, intervenendo a Firenze nell’ambito di una iniziativa organizzata dal suo partito (FdI) ed intitolata “Oltre il tetto di cristallo – Il lavoro delle donne ”, la presidente dell’Antimafia aveva parlato dei “cassetti” finalmente aperti per trovare le verità taciute sulla strage del 19 Luglio 1992, lasciando intendere di avere ormai aperto quelli giusti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Colosimo sta ‘aprendo i cassetti’ di via d’Amelio, ma quello di Caselli lo tiene ben chiuso