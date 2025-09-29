Colori urbani in galleria | l’urlo di Konair a Monza

L’artista, noto a livello internazionale per i suoi murales che trasformano i muri in narrazioni visive, ha inaugurato I scream 4 ice cream lo scorso giovedì 25 ottobre. L’esposizione ha proposto una selezione di opere che raccontano il percorso creativo dell’artista, dalle grandi superfici urbane ai supporti più intimi e sperimentali su materiali differenti tra loro, Il soggetto ritratto il suo iconico gelato spaventato che è per lui la metafora di una vita da mordere senza portare il peso di inutili cicatrici. L’evento non è stata soltanto una mostra, ma un’esperienza immersiva che invita il pubblico a riflettere sul ruolo dell’arte nello spazio pubblico e sul dialogo tra città e comunità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

