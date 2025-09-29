Collescipoli nuovi furti e danni | rubate le canalette in rame dal lavatoio di via Castello

Nuovi furti e danni a Collescipoli. Nella notte di venerdì 26 settembre ignoti hanno portato via l’ultima canaletta in rame rimasta del lavatoio di via Castello, struttura del 1907 considerata un esempio di archeologia industriale del borgo. A segnalarlo l'Associazione Culturale L’Astrolabio di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: collescipoli - nuovi

BORGO ARTI COLLESCIPOLI – PORTE APERTE! Non sai ancora quale corso scegliere? Oppure vuoi semplicemente capire se il BAC fa per te? Domenica 14 settembre, ore 16:00 ti aspettiamo all’ Open Day del BAC! Scopri tutti i nuovi corsi Incontra gli i - facebook.com Vai su Facebook

Furti d’auto in crescita. Aumentano anche i danni e le riparazioni - l fenomeno dei furti e dei tentativi di furto di veicoli in Italia continua a crescere, con effetti sempre più rilevanti sulla sicurezza e sull’economia dei proprietari. Si legge su ilfattoquotidiano.it

Furti e danni a centro ricreativo e ristorante, tre denunce - Prendono di mira il centro ricreativo Don Bosco e, a seguire, il ristorante Cobà sul lungomare Gramsci, entrambi a Porto San Giorgio (Fermo). Lo riporta ansa.it