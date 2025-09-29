Collescipoli nuovi furti e danni | rubate le canalette in rame dal lavatoio di via Castello

Ternitoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovi furti e danni a Collescipoli. Nella notte di venerdì 26 settembre ignoti hanno portato via l’ultima canaletta in rame rimasta del lavatoio di via Castello, struttura del 1907 considerata un esempio di archeologia industriale del borgo. A segnalarlo l'Associazione Culturale L’Astrolabio di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: collescipoli - nuovi

Furti d’auto in crescita. Aumentano anche i danni e le riparazioni - l fenomeno dei furti e dei tentativi di furto di veicoli in Italia continua a crescere, con effetti sempre più rilevanti sulla sicurezza e sull’economia dei proprietari. Si legge su ilfattoquotidiano.it

Furti e danni a centro ricreativo e ristorante, tre denunce - Prendono di mira il centro ricreativo Don Bosco e, a seguire, il ristorante Cobà sul lungomare Gramsci, entrambi a Porto San Giorgio (Fermo). Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Collescipoli Nuovi Furti Danni