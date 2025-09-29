Collegamento San Roberto-Campo Calabro | il progetto entra nella fase esecutiva

Grande soddisfazione viene espressa dal consigliere comunale di Reggio Calabria e coordinatore di Forza Italia per l'area dello Stretto Roberto Vizzari per l'acquisizione a bilancio della Città metropolitana di Reggio Calabria delle risorse finanziate dalla Regione Calabria per il completamento. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Reggio Calabria, Vizzari: “Passo decisivo per la SSV A2/San Roberto-Campo Calabro/Piano d’Aspromonte” - La Città Metropolitana di Reggio Calabria ha infatti acquisito a bilancio le risorse finanziate dalla Regione Calabria ... Segnala reggiotv.it

Vizzari: collegamento San Roberto-Campo Calabro opera che restituisce dignità e futuro al territorio - «Con il decreto emanato dalla Regione Calabria che certifica il finanziamento di 20 milioni destinati al collegamento tra Campo Calabro e San Roberto e l’ invio della relativa convenzione alla Città ... ilmetropolitano.it scrive