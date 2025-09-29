Collegamento dei versanti assegnati i lavori a Livigno
Si è concluso l’iter di valutazione delle tre buste tecniche ed economiche relative al bando di gara per la costruzione dell’interversante di Livigno, opera inserita nel Piano in vista dei Giochi invernali olimpici e paralimpici Milano-Cortina 2026. A presentare la migliore offerta è stato il. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
In questa notizia si parla di: collegamento - versanti
Affidato l’appalto della nuova infrastruttura che collegherà i due versanti trasportando 1.800 persone l’ora. Il sindaco: “Un sogno dopo 40 anni. Il collegamento dei due versanti offrirà uno spostamento dolce, in particolare degli sciatori” - facebook.com Vai su Facebook
