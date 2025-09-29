Collegamento ciclopedonale circolazione temporaneamente interrotta per lavori

Dalla giornata di martedì 30 settembre, salvo imprevisti, il fornice di collegamento ciclopedonale tra piazzale della Stazione e piazzale Castellina, a Ferrara, sarà interrotto alla circolazione per consentire i lavori programmati.

Collegamento ciclopedonale, circolazione temporaneamente interrotta per lavori

Temporaneamente interrotta per lavori la circolazione nel fornice ciclopedonale tra piazzale Stazione e piazzale Castellina - Per tutta la durata dell'intervento sarà possibile utilizzare il fornice alternativo presente nelle immediate vicinanze, prestando attenzione alle indicazioni che verranno posizionate dall'impresa ... Secondo cronacacomune.it

